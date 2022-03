Vídeocast: Último Lance inova e traz convidados para dar toque de humor no resumo esportivo

Mais uma vez o departamento de esportes do grupo O Liberal inova, ao ampliar a cobertura esportiva, aliando jornalismo e uma pitada de humor durante o debate semanal que acontece no programa Último Lance, comandado pela jornalista e apresentadora Syanne Neno. Com um formato totalmente leve e descontraído, o semanal traz ao espectador mais uma opção de conteúdo, com foco na notícia e, agora, a leveza do esporte que cativa o torcedor paraense.

A partir do próximo dia 21, o Último Lance passa a contar com a presença fixa de dois convidados ilustres, Natto Almeida e Andrezinho Filho, que vão somar ao conteúdo jornalístico mais interatividade. “A ideia é trazer mais dinamismo e humor, sem perder o foco da informação. A gente teve essa ideia de trazer dois torcedores, um de Remo e outro do Paysandu, para trazer aquele toque de humor, as discussões acaloradas e aquela coisa meio sem filtro que a internet permite”, explica Syanne.

O novo formato, de acordo com a apresentadora, será dividido em dois blocos, que serão comentados e debatidos pela equipe. “Eu vou jogar os assuntos da semana, sem esquecer das informações, resultados e estatísticas. Serão dois jornalistas e os dois torcedores. Na segunda meia hora do programa teremos ocasionalmente alguém ligado ao esporte”, completa.

Para os novos participantes, a ideia vem em boa hora e trará novos horizontes à cobertura esportiva já consolidada, feita pelo grupo O Liberal. “A proposta feita é fazer um programa tanto informativo quanto com entretenimento, uma pitada de humor, como é feito hoje em dia. Aquele formato quadradão será transformado para uma nova pegada. A ideia é trazer dois clubistas, num bate-bola saudável, com zoeira e comentários sobre os clubes, sejam eles o nosso ou o adversário”, comenta Natto Almeida, torcedor do Remo.

Natto é um veterano do universo da comédia. Há três participa com amigos do projeto Comédia Papa Xibé e garante que o Último Lance terá uma cara nova, que vai cair no gosto da torcida. “É a primeira vez que faço um trabalho dessa natureza. Apesar disso, eu trabalho com comédia stand-up, então a brincadeira sempre foi mais nos palcos. É uma novidade para mim, um desafio novo que tem animado bastante, mas requer estudo, saber sobre o formato, ver outros semelhantes”, diz. Junto a ele, Andrezinho Filho promete muita informação, gargalhadas e 'encarnações' no lado azulino. "Temos um encontro marcado toda segunda-feira, no Último Lance. Me deram um espaço para falar do Papão. O que eu quero mais?", brinca o torcedor do bicola.