VÍDEO: Presidente do Grêmio garante permanência de Felipão como técnico

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vive uma situação delicada na tabela. Com o empate diante do Cuiabá por 2 a 2 na última quarta-feira, o Tricolor fica mais uma rodada no grupo do descenso e preocupa o seu torcedor.

Após a partida, o presidente Romildo Bolzan compareceu à sala de imprensa e foi claro ao garantir Felipão no cargo.

"Não existe isso [saída de Felipão]. Independente da situação, são eles [comissão técnica] que vão resolver nosso problema. Não é o momento de comprometer o ambiente", destacou.

Com o treinador prestigiado, o Grêmio volta a campo no fim de semana e encara o Santos, na Vila Belmiro.