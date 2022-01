VÍDEO: Oferecido a clube do ex-Paysandu Pikachu, meia inglês viraliza em busca por nova equipe

O meia inglês Jack Wilshere, ex-Arsenal, seleção da Inglaterra e que está sem clube, voltou a estar no centro das atenções. Especulado na última semana no Fortaleza, time do ídolo do Paysandu Yago Pikachu, o jogador protagonizou um vídeo bem-humorado, em que satiriza a própria busca por um novo clube.

Desde que rescindiu com o Bournemouth, há seis meses, Wilshere, que chegou a ser uma das principais promessas do futebol inglês, não tem equipe. Jack Wilshere já sofreu várias lesões graves na carreira, o que atrapalhou o crescimento do meia como futebolista.

Apesar disso, no fim do vídeo, a situação de Wilshere não impediu que o jogador provocasse o maior rival do Arsenal (clube que o revelou): Jack Wilshere. Apto, pronto e disponível para ouvir ofertas... Mas não do Tottenham", brincou o meia, fazendo alusão à rivalidade entre as equipes, uma das maiores da cidade de Londres.