VÍDEO: Ídolo do Paysandu Albertinho critica Gedoz do Remo: 'Se tornou um atleta apático'

O ídolo do Paysandu Albertinho foi um dos convidados programa Último Lance desta segunda-feira (29), que recebeu também o ídolo do Remo Landu. Albertinho comentou sobre o rebaixamento do Leão à Série C e criticou o meia Felipe Gedoz, afirmando que Gedoz não apareceu quando os azulinos precisaram:

"O Gedoz chegou em Belém, encantou o torcedor do Remo. Mas no momento que mais precisou dele, sumiu. Nos jogos principais do clube, ele acabou sumindo. Se tornou um atleta apático, jogando para o lado, sem objetivo. Não alimentava os atacantes do Remo e fez falta neste momento crucial", opinou.

Vale lembrar que na quarta-feira (1°), às 20h, na Curuzu, tem o clássico Re-Pa, válido pela ida da semifinal da Copa Verde. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.