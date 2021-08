VÍDEO: Defesa do goleiro do Paraná é eleita a mais bonita da rodada da Série C

A defesa de Bruno Grassi, goleiro do Paraná, contra Ituano, foi eleita a mais bonita da 13ª rodada da Série C. O arqueiro fez uma bela ponte para defender uma cabeçada, que colocaria a equipe paulista na frente do placar.

No final a partida terminou em 1 a 1. O resultado, no entanto, não foi bom para o Paraná, do goleiro Bruno Grassi. A equipe do sul do Brasil está na penúltima posição do Grupo B, e na zona de rebaixamento à Série D.

Veja a lista das três defesas mais bonitas da rodada: