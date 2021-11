VÍDEO: Com 22 anos de Águia de Marabá, João Galvão se despede do Azulão

O fim de uma história como poucas no futebol. O famoso João Galvão, que por muito tempo comandou o Águia de Marabá, deixa o clube paraense. Galvão utilizou o perfil oficial do Azulão no Instagram para comunicar a sua saída da agremiação onde trabalha desde 1999.

Foram 22 anos dedicados ao Azulão, de um ex-jogador, técnico, diretor e secretário, que defendia de um jeito extrovertido as cores do Águia. João Galvão vai dar um descanso e contou com o apoio dos familiares para a tomar a decisão.

“Estou me afastando do Águia de Marabá, das minhas funções de treinador, diretor e secretário. Estou me afastando total, vou dar um descanso, conversei com os meus filhos e família e eles concordaram comigo e acharam que é o momento de me afastar”, disse. Assista:

O folclórico João Galvão falou da história que possui no Águia e afirmou que a gestão do Azulão está desgastada, que requer mudanças. O ex-técnico da equipe do Sudeste do Pará relembrou momentos marcantes no clube.

“É um momento de alegria e também tristeza. Vivi momentos felizes e momentos gloriosos, como a ida do Águia em 2009 ao Maracanã jogando contra o Fluminense. Esse é um momento histórico que vai ficar na minha memória para o resto da vida. Só quero dizer obrigado imprensa, torcida e um beijo no coração de todos”, comentou.

Galvão citou também o período em que foi jogador do Águia, além do momento de desgaste que ocorre na atual gestão do clube marabaense.

“A nossa gestão está desgastada, é o momento de mudança. O desgaste é grande, dito por todos na cidade e eu tenho a humildade de entender isso. Minha história se mistura com esse clube, onde comecei em 1999 como jogador de futebol, meu último contato como profissional foi assinado pelo Águia”, finalizou.