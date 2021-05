Veja os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

O empate em 0 a 0 do com o Vélez nesta quinta-feira, no Maracanã, confirmou a liderança do Flamengo no Grupo G da Libertadores. Dessa forma, o Rubro-Negro garantiu o lugar no Pote 1 do sorteio das oitavas de final, que será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.

Como a única regra no sorteio é o enfrentamento entre Pote 1 e Pote 2, o Flamengo tem oito possíveis adversários na próxima fase do torneio continental: os oito times classificados em segundo lugar de cada grupo. Entre eles, há algumas pedreiras, como São Paulo, Boca Juniors e River Plate.

Confira os possíveis adversários do Flamengo:- Defensa y Justicia (ARG)- Olimpia (PAR)- Boca Juniors (ARG)- River Plate (ARG)- São Paulo- Universidad Católica (CHI)- Vélez Sarsfield (ARG)- Cerro Porteño (PAR)

As partidas de oitavas de final estão marcadas para as semanas de 14 e 21 de julho, após o fim da Copa América. Além dos confrontos da próxima fase, o sorteio da próxima semana definirá o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.

QUINTA MELHOR CAMPANHA GERAL

Com três vitórias, três empates e 12 pontos conquistados, o Flamengo teve a quinta melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. A equipe rubro-negra ficou atrás de Atlético-MG (16), Palmeiras (15), Racing (14) e Barcelona de Guayaquil (13).

No mata-mata, a classificação geral da primeira fase é usada para definir os mandos de campo até a semifinal. Dessa forma, o Flamengo só definirá um confronto fora de casa se for contra um dos quatro times citados acima.