Veja onde assistir a premiação de melhor do mundo da FIFA em 2021; confira horário e local

A Fifa vai anunciar, nesta segunda-feira (17) quem foi o melhor jogador de futebol do mundo na tempordada 2021. Os indicados, Robert Lewandowski, Lionel Messi e Mohamed Salah garantem que três continentes estarão representados no pódio pela primeira vez em 16 anos. Os mesmos três – África, Europa e América do Sul estiveram representados em 2005 por cortesia de Samuel Eto’o, Lampard e Ronaldinho.

Além do prêmio de melhor do mundo, a Fifa escolherá a Melhor Jogadora, o Melhor Treinador Masculino e Feminino, Melhor Goleiro Masculino e Feminino da FIFA e o Prêmio Puskas da FIFA.

Quando acontecerá a cerimônia de premiação The Best FIFA 2021?

A premiação FIFA Best acontecerá na segunda-feira, 17 de janeiro de 2022.

Onde acontecerão os Melhores Prêmios FIFA 2021?

O Best FIFA Football Awards 2021 acontecerá como um evento virtual na Home of FIFA em Zurique, Suíça segunda-feira, 17 de janeiro de 2022.

Que horas começa o The Best FIFA Football Awards?

A cerimônia de premiação começa a partir das 15h, horário de Brasília.

Onde assistir o The Best FIFA Football Awards?

A FIFA transmitirá os prêmios The Best 2021 ao vivo em seus vários canais de mídia, incluindo YouTube, Facebook e Twitter, bem como seu site oficial.

Veja os nomeados:

Prêmio de Melhor Jogador Masculino da FIFA 2021:

Robert Lewandowski (Bayern Munique, Polônia)

Mohamed Sala (Liverpool, Egito)

Lionel Messi (Barcelona/PSG, Argentina)

Prêmio de Melhor Jogadora Feminina da FIFA 2021:

Jenni Hermoso (FC Barcelona e Espanha)

Sam Kerr (Chelsea e Austrália)

Alexia Putellas (FC Barcelona e Espanha)

Prêmio Puskas da FIFA 2021:

Erik Lamela (TOTTENHAM x Arsenal)

Patrik Schick (REPÚBLICA TCHECA x Escócia)

Mehdi Taremi (PORTO x Chelsea)

Melhor goleiro masculino da FIFA 2021:

Gianluigi Donnarumma (Milão/PSG e Itália)

Édouard Mendy (Chelsea e Senegal)

Manuel Neuer (Bayern de Munique e Alemanha)

Melhor goleira feminina da FIFA 2021:

Jennifer Hermoso (Espanha/FC Barcelona)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea FC Feminino)

Alexia Putellas (Espanha/FC Barcelona)

Melhor Treinador Masculino da FIFA 2021:

Pep Guardiola (Manchester City)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Roberto Mancini (Itália)

Melhor Treinadora Feminina da FIFA 2021: