Veja como ficou a 'Seleção das Estatísticas' do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro de 2020, entre outras coisas, ficou marcado pelo equilíbrio na briga pelo título. Flamengo, Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro, principalmente, se revezaram constantemente no topo. No fim, porém, o campeão, mais uma vez, foi o Rubro-Negro Carioca.

Individualmente, também podemos dizer que foi uma competição parelha, com diversos nomes de várias equipes se destacando ao longo da disputa. Algo que fica muito claro quando olhamos para os números. Antes da bola rolar na última rodada, por exemplo, quatro jogadores dividiam a artilharia: Luciano, do São Paulo, Claudinho, do Red Bull Bragantino, Marinho, do Santos, e Thiago Galhardo, do Internacional. Os dois primeiros estufaram as redes mais uma vez e ficaram com o prêmio.

Outros três atletas terminaram o Brasileirão empatados em outro fundamento: o de passes para gol. Arrascaeta, do Flamengo, Keno, do Atlético Mineiro, e Vina, do Ceará, foram os maiores garçons do campeonato, com nove assistências cada um. Porém, apesar do momento mais importante do esporte ser o gol, nem só de tentos e passes vive o futebol. Por conta disso, o Números da Bola decidiu montar a "Seleção das Estatísticas", um time formado apenas por jogadores que terminaram a competição no topo de algum ranking individual. Veja como ficou o selecionado:

SELEÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Footstats

1 - Tadeu (Goiás) - goleiro com mais defesas difíceis (51)2 - Fagner (Corinthians) - lateral-direito com mais cruzamentos certos (57)3 - Thiago Heleno (Athletico-PR) - jogador de linha com mais lançamentos certos (80)4 - Junior Alonso (Atlético-MG) - jogador com mais passes certos (2413)5 - Fernando Sobral (Ceará) - jogador com mais desarmes certos (99)6 - Reinaldo (São Paulo) - lateral-esquerdo com mais cruzamentos certos (53)7 - Keno (Atlético-MG) - jogador com mais dribles certos (53)8 - Vina (Ceará) - jogador com mais passes para gol (9)9 - Luciano (São Paulo) - artilheiro (18)10 - Claudinho (Red Bull Bragantino) - jogador com mais passes para finalização (99)11 - Arrascaeta (Flamengo) - jogador com mais passes para gol (9)