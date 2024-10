Vasco x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/10) pelo Brasileirão

Vasco x Cuiabá disputam hoje, quinta-feira (24/10), uma partida atrasada pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vasco é o 10° colocado da Série A do Campeonato Brasileiro e acumula 10 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 32 gols marcados e 41 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Já o Cuiabá está na vice-lanterna com 6 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 25 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Vasco x Cuiabá: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodríguez, Puma (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral, Denilson e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Cuiabá

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 24 de outubro de 2024, 19h