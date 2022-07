Vasco tem interesse em Paulinho, mas briga judicial de venda da SAF com a 777 pode atrapalhar

O atacante Paulinho, cria do Vasco, é um sonho dos cruzmaltinos. O retorno do jogador a São Januário ganha força, porém, ainda é distante. Paulinho pretende não renovar com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, segundo o jornalista Lucas Pedrosa e o interesse em repatriar o jogador é real por parte do clube da Colina.

A janela de transferência abriu na última segunda-feira e vai até o próximo dia 15 de agosto, porém o Vasco vive uma crise financeira, agravada por um imbróglio judicial para que se torne real a venda da SAF à 777 Partners. Sem a venda da SAF, o clube cruzmaltino não terá como contratar Paulinho.

Com 22 anos, Paulinho possui contrato com o Bayer Leverkusen até 2023 e comprou o jogador do próprio Vasco em 2018, por 18 milhões de euros.