Vasco perde e chega a oito jogos sem vencer; Internacional assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Ricardo Sá Pinto estava no estádio, observando o jogo de cima. E certamente não gostou do que viu no primeiro tempo do Vasco contra o Internacional, neste domingo, no Estádio Beira-Rio. Foi na primeira etapa que o Colorado construiu o 2 a 0 que se manteve até o fim. O time da casa chegou à liderança do Campeonato Brasileiro - com 34 pontos, mas com saldo superior ao Flamengo. O visitante segue em queda na tabela e chegou a oito jogos sem vitória e 18 pontos na competição.

Pressão, ato 1Durante todo o primeiro tempo, praticamente só o Colorado jogou. O gol parecia questão de tempo. Aos 12 minutos, Thiago Galhardo tentou de cabeça e Fernando Miguel defendeu. A volúpia do time mandante teve resultado aos 24 minutos. Patrick cruzou rasteiro da esquerda, Abel Hernández escorregou, mas a bola sobrou para Galhardo, que ajeitou para Edenílson chutar no canto esquerdo inferior do goleiro vascaíno.

Pressão, ato 2Logo viriam duas chances de Hernández: aos 31, de cabeça, para fora, e aos 33, em chute fraco, defendido por Fernando Miguel. A presença do Inter perto da área ofensiva era constante. Até que, aos 38 minutos, Thiago Galhardo converteu o pênalti cometido por Leandro Castan nele mesmo. Um passeio do Inter, que só foi interrompido pelo chute perigoso de Cano, aos 39 minutos.

Cano passou mais um jogo em branco (Ricardo Duarte/Internacional)

Piorar não era possívelNo segundo tempo o Vasco melhorou. Carlinhos assustou, em chute de fora da área, aos oito minutos, mas a primeira grande chance foi do Inter: após cruzamento da esquerda, Thiago Galhardo escorou e Miguel, criticado pela torcida pelo primeiro gol sofrido, fez grande defesa e evitou o terceiro. Em seguida, Benítez entrou na área pela direita e Cano finalizou. Foi a vez de Marcelo Lomba trabalhar com competência. Aos poucos, o ímpeto vascaíno foi igualado.

Banho-mariaA partir daí, o Inter reequilibrou as ações e as alterações mantiveram o fôlego de ambos os lados. Apesar das investidas de Talles Magno, o que de mais perigoso se viu foi o chute de Edenílson aos 29 minutos, mas que Fernando Miguel defendeu.

FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 2 X 0 VASCOLocal: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Data/Hora: 18/10/2020, às 18h15 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC) Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC) Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC) Gols: Edenílson (24'/1ºT 1-0) e Thiago Galhardo (38'/1ºT 2-0)Cartões amarelos: Cuesta (INT); Leandro Castan (VAS)Cartões vermelhos: Não houve.

INTERNACIONALMarcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso (Praxedes, 41'/2ºT), Marcos Guilherme (Rodrigo Moledo, 41'/2ºT), Edenílson e Patrick (Rodrigo Dourado, 31'/2ºT); Thiago Galhardo (D'Alessandro, 31'/2ºT) e Abel Hernández (Yuri Alberto, 20'/2ºT) - Técnico: Eduardo Coudet.

VASCOFernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Fellipe Bastos, 44'/2ºT), Marcos Junior (Guilherme Parede, 25'/2ºT), Carlinhos e Benítez (Vinícius, 33'/2ºT); Cano e Talles Magno - Técnico: Alexandre Grasseli.