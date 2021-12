Vasco anuncia que não vai renovar contrato do atacante Germán Cano

O Vasco da Gama anunciou na tarde desta segunda-feira (6) a saída do atacante argentino Germán Cano. O clube informou, por meio de nota oficial, que não renovará o contrato do atleta, que termina dia 31 de dezembro. O acordo foi encerrado em comum acordo entre as partes.

Em São Januário desde 2020, Cano atuou em 101 jogos, marcou 43 gols e deu quatro assistências com a camisa do Vasco. Estes números tornaram o atacante o maior goleador estrangeiro do clube no Século 21.

Além das marcas dentro de campo, Cano virou referência ao torcedor pela promoção de campanhas sociais e contra o preconceito. A mais emblemática foi em 27 de janeiro, diante do Brusque, quando, ao comemorar um gol, levantou a bandeira do movimento LGBTQIA+.