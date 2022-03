United x Tottenham: onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo hoje (12/03) pela Premier League

As equipes Manchester United x Tottenham entram em campo às 14h30 (horário de Brasília) de hoje, sábado (12/03), para disputar a 29° rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida ocorrerá no Estádio Old Trafford, em Stretford. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Manchester United x Tottenham ao vivo?

A partida Manchester United x Tottenham pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Manchester United x Tottenham chegam para o jogo?

United está na 5° colocação da Premier League, onde acumula 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 45 gols marcados e 38 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos que disputou pelo campeonato, a equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Tottenham ocupa a 7° colocação e conquistou 14 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 40 gols marcados contra 32 sofridos. Suas últimas 5 partidas jogadas pela Premier League lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Alex Telles; Pogba, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes e Elanga; Rashford. Técnico: Ralf Rangnick.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier e Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur e Reguilon; Kulusevski, Kane e Filho. Técnico: Antonio Conte.

Ficha técnica

Manchester United x Tottenham

Premier League

Local: Estádio Old Trafford, em Stretford

Data/horário: 12 de março de 2022, às 14h30