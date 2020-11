Último Lance debate sobre a vitória do Paysandu e faz a prévia da partida do Remo pela Série C

O programa Última Lance terá mais uma edição. A partir das 18h desta segunda-feira (23), os jornalistas Felipe Saraiva, Pio Neto, Nilson Cortinhas e Andre Gomes falam sobre a vitória de 3 a 0 do Paysandu sobre o Ferroviário. Além disso, o programa faz a prévia do confronto do Remo, que ocorre logo mais às 20h, no Almeidão, contra o Botafogo-PB.

