Tuna empata com Capitão Poço em amistoso preparatório para o Parazão

Tuna e Capitão Poço empataram sem gols na tarde deste sábado (18), em amistoso disputado no município de Capitão Poço, no nordeste do estado. A partida serviu como preparação para a Águia Guerreira, que disputa o Parazão a partir do dia 26 de janeiro.

A Tuna, atual vice-campeã do torneio, tem feito contratações importantes para o próximo estadual. Além da manutenção de peças importantes na boa campanha do Parazão deste ano, a Lusa confirmou reforços, como o atacante Fidelis e o lateral esquerdo Edinaldo.

Já o Capitão Poço busca dar rodagem à equipe, formada por jovens jogadores. O time do interior paraense foi eliminado ainda na primeira fase da Série B do estadual, a "Segundinha", disputada no mês passado.