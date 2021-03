Tuna contrata meia paraense que conquistou o acesso com o Paysandu

A Tuna segue contratando para o Campeonato Paraense. Depois de contratar o goleiro Gabriel Bubniack, que passou pelo Paysandu, a Lusa também acertou com o meia Lineker, que também defendeu as cores do Papão e retorna à Lusa.

Lineker, de 28 anos, é paraense e foi formado nas categorias de base do Paysandu e fez parte do grupo que conquistou o acesso à Série B em 2012. O jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e foi opção do técnico Robson Melo contra o Castanhal, nesta terceira rodada do Parazão. Lineker defendeu as cores da Tuna em 2013.

Antes de defender a Águia, Lineker rodou por Águia, Castanhal, Itabaiana-SE, Pinheirense, Paragominas e Sport Belém.