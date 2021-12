Tuna anuncia o retorno de volante que disputou a Segundinha pelo Pedreira

A Tuna Luso anunciou o retorno do volante Kauê Lima, de 24 anos. O jogador fez parte do plantel da Águia Guerreira em 2020, ajudando no acesso para elite do Campeonato Paraense, e neste ano.

Ainda em 2021, ele jogou no Pedreira, time de Mosqueiro, onde disputou a Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha. Nas duas temporadas pela Tuna, foram 22 jogos e um gol. No Pedreira, atuou em 10 partidas.

A Tuna está no Grupo B do Parazão 2022, junto com Bragantino, Itupiranga e Tapajós.