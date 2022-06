Tucumán x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (23/06) pela Copa Argentina

As equipes Tucumán x Independiente entram em campo hoje, quinta-feira (23/06), para disputar a segunda rodada da Copa Argentina. A partida tem início às 20h05 (horário de Brasília), no Estádio 23 de Agosto, em San Salvador de Jujuy, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Tucumán x Independiente ao vivo?

A partida Tucuman x Independiente pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 20h05 (horário de Brasília).

Como Tucumán x Independiente chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Tucuman venceu Brown de Adrogué por 2 a 0. Já no Campeonato Argentino, a equipe está em 10° lugar e soma 1 vitória e 3 empates.

Já Independiente venceu Central Norte nos pênaltis depois de um empate de 1 a 1 na primeira rodada. Na segunda fase do Campeonato Argentino, a Liga Profissional, o time já passou por 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis escalações

Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Manuel Capasso, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti, Eugenio Isnaldo. Técnico: Lucas Pusineri.

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini o Iván Marcone, Juan Cazares, Gerónimo Poblete, Lucas González; Leandro Fernández, Leandro Benegas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica - Tucumán x CA Independiente

Copa Argentina

Local: Estádio 23 de Agosto, em San Salvador de Jujuy, Argentina

Data/horário: 23 de junho de 2022, às 20h05