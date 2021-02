Três jogadores ex-Paysandu são anunciados em clube da Série C

Após ser rebaixado para a Série C, o Paraná-PR segue buscando reforços para a temporada 2021. O clube do Sul do Brasil anunciou em suas redes sociais vários jogadores, incluindo três atletas que estavam no Paysandu na última temporada.

Farão parte da equipe tricolor o zagueiro Micael, de 34 anos, que jogou por duas temporadas no Papão, o atacante Elielton, de 27 anos, que também esteve defendendo as cores do Paysandu nos últimos dois anos, além do meia Juninho, de 25 anos, que jogou a Série C 2020 pelo clube paraense.

Outro jogador velho conhecido da torcida paraense e que também vai vestir a camisa paranista é o volante Ramires, de 34 anos. O jogador chegou na reta final do Parazão 2019, atuou na Copa Verde e na Série C, conquistando o título estadual.