Treinador da Tuna alega prejuízo com paralisação das atividades: 'Só os clubes da RMB vão parar'

O lockdown, adotado pelo Governo do Estado na Região Metropolitana de Belém, paralisou atividades do time profissional das Tuna. Ainda na segunda-feira (15), houve um simples trabalho pela manhã, em seguida, os atletas foram liberados.

A medida preventiva foi acatada pelo técnico Robson Melo, porém, sob restrição por considerar prejudicial a equipe lusa. “Devido o decreto do governo vamos dar uma pausa nas atividades de campo por conta das normas internas do clube. A gente vai ser prejudicado nessa parte, porque só os clubes de região metropolitana vão parar. Os demais clubes do interior seguirão com seus treinos, isso é ruim pra Tuna. Enfim, por conta do decreto a gente para”, contou.

Virtual

Para não perder o ritmo, Melo e sua comissão adotou treinos virtuais. "Montamos um programa de treinos online com o grupo. A nossa equipe de preparação física vai monitorar atividades online com os atletas que agora começam a trabalhar em casa sob um aplicativo de treinos criado pela nossa comissão. A nossa preocupação é com o rendimento técnico dos atletas”, explicou.

Depois de uma bela campanha na ‘segundinha’ de 2020 que lhe rendeu o título de campeã e o direito de participar da elite após oito anos de batalha, a Lusa ainda não conseguiu vencer no Parazão 2021.

Já realizou três jogos e o máximo que conquistou foram dois pontos, um deles dentro de casa, no Souza. Os resultados colocam o time na lanterna do grupo B, criando, desde já, uma expectativa preocupante ao futuro da equipe do campeonato.

O próximo jogo no Parazão será contra o Paragominas, no Souza. Antes marcado para o dia 20, deverá ser realizado no dia 27.