Torcida lota aeroporto em São Luís (MA) para receber o Vasco

A delegação do Vasco foi recebida com festa no aeroporto de São Luís, no Maranhão, ao desembarcar no local na madrugada desta sexta-feira. Milhares de torcedores estavam no local e, empolgados pelo momento do time na Série B do Brasileirão, deram seu incentivo ao grupo. Nene foi mais ovacionado.

No sábado, às 21h, o Cruz-Maltino enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão. O Vasco venceu os últimos três jogos e, hoje, é o sexto colocado com 43 pontos. Há uma semana, o elenco do Vasco já havia vivido situação semelhante ao desembarcar em Aracaju, cidade onde o clube não atuava há 13 temporadas.