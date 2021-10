Torcedoras de Remo e Paysandu orientam crianças contra a violência entre torcidas

Torcedoras do Clube do Remo e do Paysandu realizaram uma ação com crianças da Comunidade de São Lourenço, localizada no bairro do Condor, em Belém (PA).

O evento foi organizado pelo Movimento Feminino de Arquibancada (Região Norte), que conta com o apoio das Diretorias de Responsabilidade Social dos dois clubes e tem o objetivo de lutar pelo respeito das mulheres na arquibancada, além de combater qualquer tipo de violência nos estádios.

No total, 150 crianças participaram da atividade. Além da campanha contra a violência entre torcidas, meninos e meninas ainda ganharam brinquedos, lanches, participaram de sorteio de brindes oficiais dos clubes e brincaram em um parquinho infantil. O evento ainda contou com a presença dos mascotes de Remo e Paysandu.