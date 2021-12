TJD suspende Parazão feminino após acolher denúncias de irregularidade

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) determinou nesta quarta-feira (15) a suspensão do Campeonato Paraense Feminino de 2021. O órgão acolheu uma denúncia da equipe do Gavião Kyikatejê, que apontava irregularidades na escalação de uma atleta do Castelo dos Sonhos, rival na disputa da semifinal. A decisão é em caráter liminar.

De acordo com a Justiça, o campeonato está suspenso até o julgamento do caso. No entanto, o próprio tribunal ainda não designou uma data para a análise do caso.

Segundo a apuração da reportagem de O Liberal, o Castelo dos Sonhos teria inscrito a atleta Michelly Lima de Menezes, de 19 anos, após o período permitido pelo Regulamento Específico da Competição (REC). De acordo com este documento, a data limite para incluir jogadores no time seria a véspera do primeiro jogo das quartas de final - ou seja, no dia 22 de novembro. No entanto, Michelly Lima foi registrada no BID oito dias depois.

Dentro de campo, quem levou a melhor na disputa foi a equipe de Castanhal. O Castelo venceu o Gavião e garantiu vaga na decisão do estadual contra o Remo. As datas da final, no entanto, ainda não foram definidas.