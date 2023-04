Tite recusa proposta do Corinthians, após saída de Cuca

Após a meteórica passagem de Cuca pelo Corinthians, o clube segue em busca de um novo treinador para a temporada. Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, era considerado uma das prioridades da diretoria do Timão. No entanto, o treinador recusou a proposta de assumir a equipe paulista.

VEJA MAIS

Embora a possibilidade de retorno tenha sido deixada em aberto, Tite reforçou que não pretende trabalhar em nenhum clube brasileiro em 2023. As partes sequer discutiram valores para o retorno do técnico, que poderia firmar um contrato de até quatro temporadas com o Corinthians.

Apesar da mobilização da torcida pelas redes sociais para um possível retorno do técnico, Tite reforçou a promessa de não assumir nenhum clube brasileiro este ano. Logo após deixar o comando da seleção, Tite havia declarado que passaria por um ano sabático e agora tem como objetivo assumir algum time da Europa. O treinador está no radar de times brasileiros e do Oriente Médio.

A busca do Corinthians por um novo nome para assumir o comando do time continua. Cuca deixou o cargo após a classificação do time diante do Remo, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. Sua passagem pelo clube durou menos de uma semana. Desde então, a torcida do Timão tem demonstrado insatisfação com a contratação por conta do caso de estupro envolvendo Cuca e uma garota de 13 anos na cidade de Berna, na Suíça.