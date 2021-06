Técnico ex-Remo e Paysandu comanda o Parauapebas na Segunda Divisão Paraense

O catarinense Luis Carlos Cruz, 57 anos, que foi auxiliar técnico do falecido Lula Pereira no Paysandu em 1996 e técnico do Clube do Remo em 2008, vai comandar o Paraupebas Futebol Clube no Campeonato Paraense da Segunda Divisão de 2022.

A diretoria do Pebas aposta a experiência do profissional para levar o Trem de Ferro à divisão de elite na temporada de 2022. Luiz Carlos Cruz possui um currículo de ação no futebol brasileiro com passagem por equipes de sul, sudeste e nordeste. No ano de 2011/2012 trabalhou no futebol árabe, no Dibba Al Fujairah.

Na apresentação oficial o técnico abordou seu objetivo no PEC. “Inicialmente vamos formar uma equipe que nos leve a primeira divisão. Será o nosso principal objetivo, aliás, um grande desafio para nós. O ciclo da nova equipe está começando. Vamos tomar uma posição de vitórias para o Parauapebas”, assinalou.

O Pebas está com nova diretoria desde de maio, quando foi eleito presidente Cleiton Soares e o vice Frank James. Durante a apresentação do técnico, a diretoria também mostrou aos presentes os novos uniformes para a temporada

“Estamos com uma estratégia planejada para ter um time bom, que vá para cima dos adversários. O PFC terá uma equipe com muita determinação, muita experiência e bagagem”, afirma Cleiton Soares.

Luís Carlos Cruz terá como seu auxiliar técnico Juninho Cearense, ex-jogador, que foi companheiro de equipe na época de atleta profissional. Juninho vai observar os garotos da base que podem compor o elenco para a Segundinha de 2021.