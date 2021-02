Técnico ex-Paysandu pode comandar adversário do alviceleste na Série C

O técnico João Brigatti pode comandar o Santa Cruz em 2021. Ele é apontado pela imprensa pernambucana como o mais cotado para substituir o treinador Marcelo Martelotte. Inclusive, o técnico, que comandou o Paysandu até o fim da Série C de 2020, confirmou a negociação e tudo pode ser resolvido nesta terça-feira. Até o momento, o tricolor não fez nenhum anúncio.

Com 56 anos, João Brigatti começou a carreira como goleiro e chegou a defender o Santa Cruz em 1995. Ele estava à frente do Paysandu até janeiro deste ano. No entanto, deixou o clube alviceleste após não conseguir o acesso à Série B de 2021.

Apesar do insucesso no Paysandu, Brigatti possui no currículo o acesso da Série C para a B com o Sampaio Corrêa, em 2019. O técnico também tem passagem pela Ponte Preta.