Técnico do Real Madrid, Ancelotti, oferece vaga na comissão técnica a Modric

Em meio aos rumos da saída do atual camisa 10 do Real Madrid, Modric, do clube, surgiu uma nova chance para o jogador permanecer no time. O motivo do desligamento poderia ser a chegada de Mbappé, que passaria a usar a camisa 10. A decisão seria ele integrar a comissão técnica do treinador Carlo Ancelotti.

A oportunidade seria para caso o jogador decidir se aposentar após o fim da atual temporada, em junho, quando também encerra o contrato dele com o Real Madrid. A princípio, Modric teria recusado a oferta, mas essa não seria uma decisão definitiva.

Aos 38 anos, o jogador, mesmo sendo o camisa 10 da equipe espanhola, tem perdido espaço como titular, principalmente desde a chegada de Bellingham, tendo menos chances na equipe.

O croata está no Real desde 2012, quando deixou o Tottenham, da Inglaterra. Com o clube ele conquistou 23 títulos, incluindo cinco Ligas dos Campeões, em 516 partidas jogadas.