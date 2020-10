Técnico Charles Guerreiro assume equipe da Série C, adversário da dupla Re-Pa

Técnico do Independente durante as cinco derrotas na Série D, o comandante Charles Guerreiro foi anunciado como novo treinador do Imperatriz-MA, equipe da Série C. No time maranhense, Charles terá outra difícil missão. Em 11 jogos até aqui, o Imperatriz conquistou apenas um ponto e está no Z2 do grupo A da Terceirona - mesma chave da dupla Re-Pa.