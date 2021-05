Técnico Artur Oliveira comanda o Trem no Campeonato Amapaense

O técnico Artur Oliveira, 51 anos, recordista paraense ao dirigir três times no campeonato estadual numa mesma temporada, foi anunciado como novo comandante do Trem Desportivo Clube- AP, conhecido no futebol brasileiro como ‘Locomotiva’.

O clube amapaense usou sua página oficial na rede social para o anúncio da contração do ex-jogador para a temporada 2021.

O Trem será o 24º clube na carreira de treinador de Artur Oliveira que começou no ano de 2007 no Rio Branco-AC.

Comandou o Remo em duas ocasiões. A primeira em 2008 e a segunda, dez anos depois.

O campeonato amapaense está com a previsão de começar dia 20 de julho com participação do Ypiranga [campeão], Santana, Santos-AP, Trem, São Paulo, Macapá e Independente.

A Locomotiva possui cinco títulos estaduais. O último campeonato conquistado aconteceu em 2011. No mesmo participou da Série D. Na Copa do Brasil marcou presença na competição de 2012.