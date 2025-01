Sturm x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/01) pela Champions League

Sturm Graz x Leipzig disputam hoje, quarta-feira (29/12), a 8° rodada da Champions League. O jogo tem seu início previsto para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sturm Graz x RB Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Red Bull Leipzig e Sturm Graz acumularam 1 vitória e 6 derrotas durante as últimas rodadas da Liga dos Campeões.

O RB Leipzig marcou 8 gols e sofreu 14 desses. Já o Sturm Graz marcou 4 gols e teve sua defesa vazada 14 vezes.

Sturm x RB Leipzig: prováveis escalações

Sturm: Ederson; Lewis, Stones, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Leipzig: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez e De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken e Tzolis; Nilsson. Técnico: Nicky Hayen.

FICHA TÉCNICA

Sturm Graz x Red Bull Leipzig

Champions League

Local: Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, Áustria

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 17h