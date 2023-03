Sporting Cristal x Huracán: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (16/03) pela Libertadores

As equipes Sporting Cristal x Huracán disputam nesta quinta-feira (16/03) a partida de volta da terceira rodada da Copa Libertadores da América. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Sporting Cristal x Huracán ao vivo?

A partida Sporting Cristal x Huracán pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Sporting Cristal x Huracán​ chegam para o jogo?

Na segunda rodada, Sporting Cristal venceu Nacional após uma derrota de 2 a 0 e uma vitória de 5 a 1.

Já Huracán superou Boston River após um empate sem gols e uma vitória de 1 a 0.

A partida de ida entre Huracán e Sporting Cristal terminou em empate sem gols.

Prováveis escalações

Sporting: Solís, Chávez, Ignácio, Loyola, Lora, Pretell, Castillo, Alarcón, Ávila, Yotun e Corozo.

Huracán: Cháves, Sauro, Tobio, Benitez, Soto, Fattori, Acevedo, Hezze, Gauto, Cordero e Cóccaro.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal x Huracán

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 16 de março de 2023, 21h