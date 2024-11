Sport Recife x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) pela Série B

Sport Recife x Santos disputam hoje, domingo (24/11), pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro e acumula 20 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 56 gols marcados e 30 gols sofridos. Apesar de ter perdido na última rodada, o time já está com o título da Série B e o acesso à Série A do Brasileirão garantidos.

Já o Sport Recife ocupa a 5° posição com 18 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 55 gols marcados e 36 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Se vencer essa partida, Sport terá chances de subir à Série A.

Sport Recife x Santos: prováveis escalações

Sport Recife: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico, Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez, Lucas Lima, Barletta; Christian Ortíz e Gustavo Coutinho (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres, Souza; Rincón, Sandry, Diego Pituca; Otero, Miguelito, Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Santos

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 24 de novembro de 2024, 18h30