Southampton x Stoke City: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/10) pela Copa da Liga Inglesa

Southampton x Stoke City disputam hoje, terça-feira (29/10), as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Southampton x Stoke City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa da Liga Inglesa, Southampton venceu Cardiff por 5 a 3 e superou Everton nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Já Stoke City passou por vitórias de 2 a 0 sobre Carlisle United, de 5 a 0 sobre Middlesbrough e nos pênaltis contra Fleetwood.

Southampton x Stoke City: prováveis escalações

Southampton: McCarthy; Bree, Wood, Harwood-Bellis, Manning; Ugochukwu, Aribo; Cornet, Lallana, Fraser; Armstrong.

Stoke: Johansson; Tchamadeu, Gibson, Phillips, Rose, Bocat; Manhoef, Burger, Thompson, Koumas; Cannon.

FICHA TÉCNICA

Southampton x Stoke City

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra

Data/Horário: 29 de outubro de 2024, 16h45