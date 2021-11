Sérvia vira no fim, se classifica para a Copa do Mundo e manda Portugal para repescagem

A Sérvia viajou até Portugal para enfrentar a seleção da casa e venceu, de forma heroica, nos acréscimos. Com 2 a 1 no placar, os sérvios garantiram lugar na Copa do Mundo e mandaram os portugueses para repescagem. Tadic e Mitrovic marcaram o gols dos visitantes e Renato Sanches marcou para os anfitriões.

Portugal abriu o placar logo com dois minutos de jogo. Bernardo Silva desarmou o zagueiro no ataque, Renato Sanches ficou com a sobra e finalizou para o fundo das redes. Dez minutos depois, Cristiano Ronaldo assustou o goleiro sérvio duas vezes, uma com chute de fora da área, e outra em cobrança de falta que passou rente ao travessão.

Contudo, após sofrer o gol, a Sérvia melhorou na partida e passou a comandar as ações do jogo. Após pressionar, os sérvios chegaram ao empate com Tadic. Aos 32 minutos, o meia do Ajax aproveitou uma bola sobrada na entrada da área, chutou forte, e contou com uma falha de Rui Patrício para deixou tudo igual no placar.

No retorno do intervalo, Portugal voltou melhor e teve duas boas oportunidades de gol, mas ambas foram desperdiçadas por Renato Sanches. Já nos acréscimos, Mitrovic aproveitou cruzamento na área e marcou o segundo da Sérvia, nos acréscimos. Cristiano Ronaldo até tentou uma finalização no fim, mas sem sucesso.