Série D: Paragominas arranca empate com Imperatriz fora de casa

Num jogo igual, Imperatriz e Paragominas ficaram no empate de 2 a 2 no duelo realizado no estádio Frei Epifânio D’abadia, na cidade de Imperatriz-MA. Foi jogo valendo pela 3ª rodada do grupo A2 da Série D do Brasileiro.

O Cavalo de Aço do Maranhão começou com mais posse de bola e empurrando o time visitante, mas logo Jacaré emparelhou o panorama em campo e chegou ao gol com Edicleber, aos 16 minutos. O lateral-direito Michel Silva avançou pela direita e chutou forte, a bola desviou na defesa do Imperatriz e o meia aproveitou para finalizar.

O empate do Cavalo de Aço aconteceu aos 26’. Carlos Alberto cobrou falta pela esquerda, o atacante John Maranhão disputou com a defesa e a bola foi direto para o gol - que foi dado ao lateral do Imperatriz, já que não houve desvio.

Na etapa final o Paragominas começou mais organizado e acabou penalizado por falta de marcação. Aos 23’, Carlos Alberto cobrou falta pela esquerda e Robson desviou de cabeça para o fundo do gol, virando o placar.

O Jacaré foi pra cima e, no abafa, conseguiu o empate com Kaikinha, aos 39’. Momentos antes ele havia enttrado no jogo. André Radija armou o centro e viu Kaikinha, de cabeça, deixar tudo igual.

O Paragominas conquista um ponto fora de casa e na próxima rodada recebe em casa o Moto Clube-MA, dia 27, às 16h, na Arena Verde. Já o Imperatriz vai para o clássico caseiro com o Juventude Samas, dia 26, às 16h