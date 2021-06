Série D: Com resultados negativos, clubes anunciam trocas de técnicos

O técnico Matheus Lima, no Paragominas, abriu o caminho. Foi o primeiro a deixar o comando técnico da equipe logo após a primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. Já na segunda, a corda engrossou com saída de mais dois.

Marcos Píter, no Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) e Carlos Tozzi, no Penarol-AM.

Piter, 25 anos, não resistiu à mais uma derrota na Série D. Sua demissão foi feita pelo clube por meio de anúncio em rede social.

Ele dirigiu o GAS em 21 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Vinha no comando do time roraimense desde janeiro de 2021 e tinha no currículo o vice-campeonato estadual.

O Penarol, o ‘Leão da Velha Serpa’, contratou Vagner Santos, o Vaguinho - conhecido no futebol brasileiro por ter sido o auxiliar-técnico de Vadão na Seleção Brasileira feminina - para o posto de Carlos Tozzi, que permanece na comissão técnica como auxiliar do novo comandante.

Tozzi dirigiu o Penarol em dois jogos no campeonato brasileiro. Ganhou um e perdeu o outro. Vinha interinamente desde do final do campeonato amazonense.

Vaguinho estreia no próximo sábado (19) contra o Fast Clube, no clássico baré, em Manaus, pela terceira rodada da quarta divisão.