Série C encerra com investimento recorde e título inédito do Amazonas

A Série C de 2023, conquistada neste domingo (22) pelo Amazonas, pode ser considerada um sucesso técnico, com grande volume de recursos financeiros da CBF. A entidade injetou cerca de R$ 70 milhões, tornando a competição uma boa opção aos clubes intermediários.

O valor investido nas 20 equipes participantes representa a soma das premiações e custos gerais com transporte, hospedagem, alimentação, além dos serviços de arbitragem e antidoping.

“A cada ano vamos melhorar mais e mais. Nossa administração é austera, mas também queremos distribuir renda para os nossos clubes. É assim que fomentamos o futebol, o que é o papel da CBF. A Série C hoje já é bastante atrativa para o público e patrocinadores”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Além do suporte na organização do campeonato, a CBF aumentou em cerca de 40% a premiação destinada aos participantes. O presidente também parabenizou o Amazonas pela conquista e ressaltou a bravura do Brusque, segundo colocado.

“Os valores entregues aos 20 clubes ajudam na formação de um grupo de atletas ainda mais qualificados, além de recursos para investimentos dos clubes em seus estádios, com melhorias no gramado, iluminação e vestiários. É assim que a CBF faz uma Série C cada vez mais forte”, declarou o presidente.