Sem o goleiro titular, Paragominas visita o Juventude pela Série D

O Paragominas vai para o terceiro duelo contra times do Maranhão no grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado (3), o PFC enfrenta o Juventude, na cidade de São Mateus (MA), no Estádio Pinheirão, a partir das 15h30. O adversário ainda não venceu jogando no seu próprio campo, enquanto o Jacaré ainda não ganhou fora de casa.

O Paragominas tem dois empates contra equipes maranhenses nesta edição: em casa contra o Moto Clube e fora, contra o Imperatriz - ambos terminaram em 2 a 2. O PFC busca a primeira posição do grupo, em que atualmente é o terceiro, com cinco pontos. O Juventude tem os mesmos pontos, mas por ter saldo negativo de gols, está em sétimo.

Desfalques

O Paragominas tem problemas na formação da equipe. O goleiro Gustavo Recife, lesionado, não viajou. Os laterais Pablo e Michel Silva na mesma situação ficaram na cidade cumprindo tratamento. Dida, goleiro experiente, faz sua estreia pelo Jacaré. O técnico Robson Melo mantém a dupla de ataque: Paulo Rangel e Aleilson.

No lado do Juventude o técnico Marcinho Guerreiro não conta com o volante Baiano que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Também não terá o atacante Naôh e o meia Gabriel Caju que estão em recuperação. Mas, a novidade é a presença do atacante Cris que poderá estrear contra os paraenses.