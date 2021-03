Sem exibir Carioca e Copa Libertadores,Globo dá férias a narradores 'medalhões'

Sem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca e da Libertadores, que estão sendo disputadas em março, a Globo escolheu esse período de menos jogos em sua grade para dar férias para dois de seus principais narradores: Galvão Bueno e Luis Roberto. A emissora carioca entende, segundo Uol, que este momento sem Brasileirão e com a Copa do Brasil em fases iniciais seja ideal para não contar com os locutores esportivos.+ Veja a tabela do Cariocão 2021, que esse ano será exibido na Record

De acordo com a publicação, os dois narradores ficarão fora do Grupo Globo até o fim deste mês. Enquanto Galvão estava participando dos programas do SporTV de forma remota e longe das cabines de transmissão dos jogos por conta da pandemia de Covid-19, Luis Roberto revezava entre momentos de estúdio e remoto.

A Globo deixou de exibir o Carioca em 2020, quando entendeu que seu contrato de exclusividade com os clubes foi rompido pelo Flamengo. A Record assumiu a atração em 2021. Já a Libertadores, a Globo não renovou contrato com a Conmebol por entender que os valores sugeridos era além da realidade de pandemia. O SBT comprou os direitos e bateu recordes com a exibição.