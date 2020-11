Seleção faz último treino antes da Venezuela; veja provável escalação

A Seleção Brasileira realizou o último treinamento na manhã desta quinta-feira (12), na Granja Comary e encerrou a preparação para enfrentar a Venezuela, nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A última atividade antes da partida foi transmitida parcialmente pela CBF TV, canal da entidade no YouTube. Foram exibidas imagens do aquecimento e de um trabalho técnico e tático sem divisão de reservas e titulares. A pedido de Tite, não houve a gravação das jogadas de bola parada.

Com a volta de Alisson, os cortes de Casemiro, com Covid-19 e Phelippe Coutinho, lesionado e a ausência de Neymar, o Brasil pode ter até quatro mudanças com relação a vitória sobre o Peru, na última rodada das Eliminatórias, em outubro. Allan, Everton Ribeiro e Gabriel Jesus podem ser a novidade na escalação de Tite. Weverton ficará no banco de reservas.

Portanto, uma provável escalação da Seleção tem: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Após vencer Bolívia e Peru nas duas primeiras rodadas, o Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos