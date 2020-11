Segundinha: São Francisco vence e garante classificação na segunda fase

O São Francisco, de Santarém, entre os 20 times participantes do Campeonato Paraense da Segunda Divisão de 2020, é o primeiro a garantir classificação para etapa seguinte da competição.

A classificação santarena veio por conta da vitória sobre o Sport Real pelo placar de 2 a 0 no jogo realizado na manhã desta terça-feira (17) no campo do Ceju.

Os gols do Leão Santareno foram marcados por Ramirez e Luíde, ainda no primeiro tempo.

O São Francisco, na chave A3, chega aos 9 pontos em três jogos. Marcou 8 gols sem sofrer nenhum. O próximo jogo do time dirigido pelo técnico Samuel Candido será diante do Vila Rica dia 22 no campo do Ceju, 9h30,

O Sport Real joga no mesmo dia contra o Vênus, de Abaetetuba, também no Ceju, às 15h30.