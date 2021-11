Segundinha: Caeté e Parauapebas ficam no empate e decidem acesso na próxima quarta-feira (1)

Após uma semana de atraso devido denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) ter sido arquivada, Caeté e Parauapebas empataram em 1 a 1 na partida de ida da semifinal da Segunda Divisão do Campeonato Paraense. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (1), às 18h.

O gol do Caeté foi marcado ainda no primeiro tempo pelo zagueiro do Parauapebas Edson. No segundo tempo, Hugo igualou o placar e as duas equipes vão decidir no estádio do Rosenão. Caso o empate permaneça, a vaga para final será decidida nos pênaltis.

O vencedor desse duelo garante o acesso à elite do Parazão e enfrenta o Amazônia Independente na final e conquista vaga na elite do futebol paraense.