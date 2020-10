Segue o líder: Bragantino arranca empate contra o Rio Branco-AC, fora de casa

Em jogo válido pela oitava rodada da Série D, o Bragantino obteve um empate contra o Rio Branco-AC em 1 a 1. Os gols saíram no segundo tempo. O goleiro Bruno, ex-Flamengo, marcou, de pênalti, o primeiro gol da partida. Gugu Vieira deixou o placar igual.

Com o resultado, o Bragantino chega aos 17 pontos e permanece na liderança do grupo A1. Na próxima rodada, o Tubarão vai encarar o Galvez, em Bragança, no próximo domingo (25).