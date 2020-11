SEEL confirma jogo do Paysandu, após informação de problemas em maquinário do gramado do Mangueirão

A redação de OLiberal.com recebeu a informação de que o maquinário que corta o gramado do estádio do Mangueirão não estaria funcionando, o que poderia trazer transtornos para o jogo do próximo domingo (22) entre Paysandu e Ferroviário, às 18, pela décima sexta rodada da Série C.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL) que garantiu a viabilização da partida, sem transtornos. "A máquina que está quebrada está na manutenção, é a máquina reserva. A máquina principal está em pleno funcionamento, o que não interfere em nada os jogos", respondeu a secretaria, em nota.

Atualização

A Seel informou também que a máquina reserva já saiu da manutenção na tarde desta sexta-feira (20), segundo informações do diretor do Estádio, Fabio Lima.

O Paysandu encara o Ferroviário, em jogo válido pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no próximo domingo (22), no estádio Mangueirão. A partida é essencial para os bicolores que lutam por uma classificação no Campeonato Brasileiro da Série C.