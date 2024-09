Sarmiento x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pelo Argentino

Sarmiento x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (23/09), a 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sarmiento x Central Córdoba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Central Córdoba é o lanterna da segunda fase do Campeonato Argentino com 2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 13 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato.

Já Sarmiento ocupa a 23° posição da competição e acumula 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está sem vitórias há 7 rodadas da competição.

Sarmiento x Central Córdoba: prováveis escalações

Sarmiento: Lucas Acosta; Elías López, Franco Paredes, Gastón Sauro, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Joaquín Gho, Emiliano Méndez, Manuel García; Nicolás Gaitán e Iván Morales Bravo. Técnico: Israel Damonte.

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Sebastián Valdéz, Lucas Abascia, Andrés Meli; José Florentín, Kevin Vázquez, Matías Godoy, Rodrigo Atencio; Elías Cabrera e Lucas Varaldo. Técnico: Israel Damonte.

FICHA TÉCNICA

Sarmiento x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina

Data/Horário: 23 de setembro de 2024, 18h45