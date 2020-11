São Raimundo vence o Tiradentes e dispara no grupo A4; veja outros jogos da segundinha

O São Raimundo venceu o Tiradentes por 2 a 1 e se iguala com o Sport Belém em número de pontos no grupo A4 do Campeonato Paraense da Segunda Divisão de 2020. Ambos estão com quatro pontos. O jogo aconteceu no CT da Desportiva, em Marituba, na tarde desta segunda-feira (16).

Ainda pelo grupo A4 Ponte Nova e Santa Rosa ficaram no empate de 1 a 1 no campo do Ceju. O resultado alija o Santa Rosa da briga por vaga no grupo. Em três jogos soma um ponto.

Rodada

Nesta terça-feira (17) mais jogos serão realizados pelo campeonato da Segundinha com destaque para estreia do Izabelense. O ‘Frangão’ recebe no Edilson Abreu, em Santa Izabel, a representação do Parauapebas, jogo do grupo A1.

O Parauapebas estreou com vitória sobre o Gavião Kyikatejê por 2 a 1. O jogo tem arbitragem de Bruno Luiz Vieira da Luz.

Na cidade de Castanhal, no Modelão, às 15h30, o Pedreira, lanterna do grupo A2, enfrenta o Pinheirense sob a direção de Alexandre Vieira da Silva. O General da Vila começou perdendo, mas se reabilitou diante do União Paraense marcando 3 a 0. Agora busca vitória para se manter na disputa por vaga.

Na parte matinal, no campo do Ceju, 9h30, o São Francisco, líder do grupo A3, com seis pontos, enfrenta o Sport Real que tem apenas um ponto. Ignácio José de Almeida Pedro apita o jogo com bandeiras de Acácio Menezes Leão e Renato Gomes da Silva.