São Paulo x Vasco: onde assistir e horário do jogo da Copinha hoje, segunda-feira (17/01)

As equipes São Paulo x Vasco disputam nesta segunda-feira (17/01) as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir São Paulo x Vasco?

A partida São Paulo x Vasco pode ser acompanhada ao vivo pelo canal SporTV, às 20h (horário de Brasília).

Como São Paulo x Vasco chegaram para o jogo?

Ambas as equipes venceram todos os jogos que participaram desde o início da Copinha. O São Paulo marcou 12 gols e sofreu apenas um, enquanto que o Vasco marcou 24 gols e sofreu apenas três.