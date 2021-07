São Paulo terá alteração no trio de zaga para a partida contra o Flamengo

O São Paulo terá um desfalque importante para o jogo contra o Flamengo. O zagueiro Léo recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Fortaleza e, portanto, está suspenso da próxima partida. Com isso, Hernán Crespo terá que mudar seu trio de zaga, e Bruno Alves deve ser o titular.

Com o trio de zaga provavelmente formado por Arboleda, Miranda e Bruno Alves, o São Paulo terá em campo uma linha de defesa que jogou junta três vezes na temporada e está invicta.

Os três zagueiros jogaram como titulares na vitória por 2 a 0 diante do Santo André, no Morumbi, pelo Paulistão, na vitória também por 2 a 0 e também no Morumbi, contra o Rentistas, do Uruguai, e no empate em 0 a 0 com o Racing, da Argentina, em Avellaneda. Os dois últimos confrontos foram válidos pela fase de grupos da Libertadores.

Sem poder contar com Léo, a substituição implica em algumas mudanças que parecem pequenas mas são muito importantes para o funcionamento da equipe, devido à ofensividade do zagueiro suspenso e também devido ao lado do campo que ele ocupa.

Canhoto e lateral esquerdo de origem, Léo tem maior facilidade de jogar pelo lado do campo, além de ter maior qualidade na saída de bola e no apoio ao ataque. Com Bruno Alves ocupando o setor, o ala esquerdo perde um pouco do ótimo apoio fornecido por Léo.

Defensivamente, a substituição mantém o nível do trio de zaga, embora a familiaridade com o lado do campo seja um fator importante a se considerar.

Mesmo com o desfalque de Léo, Hernán Crespo não deve ter muitos problemas para escalar a equipe. Ainda sem contar com Luciano e Eder (lesionados), o treinador deve manter a base da escalação dos últimos jogos.

Assim, o São Paulo entra em campo no próximo domingo (25), às 16h, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o Tricolor terá um grande desafio pela frente.