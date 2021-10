São Paulo tem o pior desempenho de sua história após primeiras 28 rodadas do Brasileiro

Com a derrota contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no último domingo (24), o São Paulo chegou a 34 pontos somados após as 28 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time ocupa, atualmente, a 13ª posição na tabela. Entretanto, este é o pior desempenho da história do clube nos primeiros 28 jogos do Brasileirão.

Mesmo com o pior rendimento de sua história após 28 partidas de Campeonato Brasileiro, o Tricolor já esteve em posições piores na tabela ao final do mesmo período em outros anos. Em 2013, por exemplo, o time ocupava a 15ª posição na tabela, com os mesmos 34 pontos e, em 2016, a 14ª posição mesmo conquistando mais pontos (35).

Na campanha de 2017, que ficou marcada pela briga do time contra o rebaixamento, o São Paulo estava na mesma situação de 2021 após as 28 primeiras rodadas, com 34 pontos conquistados e ocupando a 13ª colocação.

Segundo levantamento do autor da revista 'Anotações Tricolores', Alexandre Giesbrecht, as seis piores campanhas do São Paulo após 28 partidas de Brasileirão foram as de 2021, 2017, 2013, 2010, 2016 e 2005, sendo a primeira delas a pior e a última a melhor destas temporadas.

Nos anos de 2021, 2017 e 2013, o Tricolor conquistou o mesmo número de pontos até a 28ª rodada, com diferenças no saldo de gols. Em 2021, o saldo é de -5, enquanto em 2017 e 2013 era de -3.

Em 2010, o time somou 35 pontos, em 2016 conquistou 38 e, em 2013 fez 40 após as primeiras 28 partidas da competição nacional.

Além disso, ainda segundo o escritor, a campanha de 2021 tem, até o momento, o pior ataque da história do clube. Com 22 gols marcados até então, o São Paulo nunca balançou tão pouco as redes após 28 partidas de Brasileirão. O pior ataque até então era o de 2013, quando o time marcou 26 gols após o mesmo número de jogos.

Mesmo respirando um pouco na luta contra o rebaixamento e ganhando maior tranquilidade na tabela do Brasileirão, o São Paulo segue com rendimento insatisfatório na competição até o momento. Com isso, o time precisa de resultados melhores nos próximos jogos para poder sonhar com uma vaga no G6 e a classificação para a Libertadores.

Assim, o próximo desafio do Tricolor para subir na tabela é diante do Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h15 do próximo domingo (31), no Morumbi.